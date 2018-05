Kapellenlentefestival voor vierde keer in Roosendaalse centrum

Gemeente Roosendaal vernietigt per ongeluk fietstas met kostbare bidprent­jes

11:00 ROOSENDAAL/STEENBERGEN - Een fietstas vol kostbare bidprentjes die naar de gevonden voorwerpen in Roosendaal is gebracht, is per ongeluk weggedaan. De eigenaar van de tas, Maria Veldmans uit Steenbergen, is verbijsterd. De gemeente betreurt de gang van zaken.