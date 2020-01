Kapelconcerten nu ook in protestants kerkje Oudenbosch

Na het concert is er onder het genot van een drankje een ontmoeting met de musici in de Pastorije naast het protestants kerkje. Jeugd tot en met 18 jaar heeft gratis toegang onder begeleiding van een betalende volwassene. Kaarten worden aan de deur van de kapel verkocht. Online zijn ze te koop bij de bekende verkooppunten 't Koepelke en Flesjewijn in Oudenbosch of Bovendonk in Hoeven. Ook in Bovendonk blijft de stichting Cultuur Oudenbosch de komende tijd nog wel concerten geven. Kapel Saint Louis komt naar verwachting komend najaar terug in gebruik.