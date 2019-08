Kapel Zegge na extreme kaarsenopstekerij tijdelijk dicht

Afgelopen maandag ontstond forse rookontwikkeling nadat extreem veel kaarsen waren aangestoken. ,,Eerder hadden we ook al een keer gemerkt dat er overal aangestoken kaarsen brandden, grote en kleine, op allerlei vreemde plaatsen neergezet", zegt pastoor Hans van Geel.



,,Maar maandagmiddag ontstond brand of in ieder geval heel veel rookontwikkeling. Daardoor werd een binnenmuur beschadigd en een kast met zilveren voorwerpen.”



Hoe groot de schade is, is nog niet precies bekend, zegt Van Geel. ,,Dat zoekt de verzekering nu uit. We hebben donderdag aangifte gedaan bij de politie omdat we denken aan brandstichting. Op last van de verzekering is de kapel nu gesloten.”