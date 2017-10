Kapel in Achtmaal officieel ingewijd

Hulpverlening worstelt met opvang zwerfjongeren in West-Brabant

16:00 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom luidt de noodklok over de opvang van zestig zwerfjongeren (van 18 tot 22 jaar) in West-Brabant. Het gaat veelal om jongeren die op hun 18de verjaardag abrupt uit de Jeugdzorg moeten zonder perspectief op huis en baan.