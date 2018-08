Kangoeroe gezien op A58 tussen Rucphen en Sint Willebrord

Rockin' Wouw hoeft niet zo nodig nóg groter: 'Willen alleen beter'

3 augustus WOUW - Nee, veel gaat er niet veranderen aan de komende editie van Rockin' Wouw, zegt organisator Walter Voorheijen alvast. ,,Want we vinden het eigenlijk prima zoals het nu gaat. We hoeven niet per se veel groter te worden. Maar we willen het wel ieder jaar een beetje beter doen.''