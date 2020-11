Kan Roosendaals horecapersoneel in de zorg aan de slag?

ROOSENDAAL - Als het aan voorzitter Koen Bakker van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal ligt, gaan de medewerkers van de horeca in die plaats aan de slag in de zorg of bij welzijnsinstellingen.

Hij wijst op de ‘honderden medewerkers’ die de komende weken niet bij hun baas aan de slag kunnen. Bakker heeft inmiddels contact gehad met de WijZijn Traverse Groep en met de stichting Groenhuysen.

Normale omzet

,,Ik ga mijn personeel ook motiveren om in de dienstverlenende sector aan de gang te gaan", zegt Bakker, die op leisurepak De Stok restaurant Het Hooihuis runt. Nu het restaurant is gesloten, bereiden Bakker en zijn personeel afhaal- en bezorgmaaltijden. ,,Maar dat levert me maar een achtste van mijn normale omzet op”, zegt Bakker.

Volledig scherm Zo oogt een groot restaurant als Het Hooihuis met slechts 30 gasten en afstanden tussen de tafels. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

In de zomer ging Bakker een samenwerking aan met De Drie Weesgegroetjes. Dat café had ruimte te weinig om klanten op 1,5 meter afstand te ontvangen en Bakker had toen personeel over. Samen richtten ze een groot terras in op een terrein aan de Molenstraat. De herfst en de winter vragen echter om andere ideeën.

Breda

Koen Bakker weet dat er elders in het land ook plannen leven om horecapersoneel in andere branches aan het werk te zetten. In Breda is de plaatselijke afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland gaan samenwerken met zorginstelling Surplus.

Renee Schröder, bedrijfsleidster bij café Boerke Verschuren in Breda, heeft zich ook aangemeld. ,,Ik vind het heel tof dat ze deze samenwerking zijn aangegaan. De tweede lockdown voelt toch zwaarder en daarom ben ik blij dat ik dit nu kan gaan doen”, vertelt ze.

Kunstmatig omhoog

In Roosendaal baalt Koen Bakker van de corona-pandemie. Hij heeft nog geen signalen waargenomen dat bepaalde zaken in nood verkeren. ,,Veel zaken worden kunstmatig omhoog gehouden met voorschotten en uitstel van betalingen. Maar het kan niet anders dan dat bedrijven gaan omvallen.” In zijn beleving is de tweede lockdown heftiger dan de eerste omdat het vet op de botten bij veel ondernemers op is.

Bestuurder Ad van Rijen van de WijZijn Traverse Groep zegt ‘heel enthousiast’ te zijn over het aanbod van Koen Bakker. ,,We zitten in een bijzondere situatie. En in die situatie zitten veel kwetsbare mensen in de knel. Zij hebben personeel dat beschikbaar is. Dat is een heel mooie combi.” Op korte termijn praten de twee verder over de mogelijkheden en de onmogelijkheden.