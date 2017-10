'Kan niet' bestaat niet bij Roosendaalse Stadsoevers

ROOSENDAAL - Van simpele ideeën zoals een dierenparkje, een klimmuur en een skatebaan tot de meest wilde fantasieën over een reuzenrad, een extra haven of zelfs een ufo-landingsbaan. Eén ding is zeker: ‘kan niet’ bestaat niet bij het Stadsoeversspel, een interactief spel over de invulling van de oostkant van de nieuwe wijk Stadsoevers.

Daarbij wordt iedereen uitgedaagd mee te denken over de invulling van dit nieuwe stuk Roosendaal. Daar mag iedereen aan meedoen: van toekomstige bewoners tot ondernemers, mensen van binnen en buiten de stad. De opdracht is even simpel als ingewikkeld: wat kan Stadsoevers straks dé wijk van Roosendaal maken? Sterker nog, prikkelt projectleider Sjoerd Elseman van de gemeente Roosendaal de vijftig deelnemers op de eerste sessie in de Sint Jan: ,,Wat heeft deze wijk nodig om zelfs mensen vanuit Bergen op Zoom te verleiden naar Roosendaal te komen?"

Op die manier hoopt de gemeente Roosendaal de komende weken allerlei ideeën op te halen over hoe het gebied ingeklemd tussen Oostelijke Havendijk, Borchwerf, Kadeplein en het spoor verder in te kleden. Daarbij moet ook verder gedacht worden dan alleen het wegzetten van huizen, zegt Josien Dragt van het projectteam. ,,We zoeken ook ideeën op het gebied van recreatie, zorg, innovatie en educatie. Als het maar on-Roosendaals origineel is."

Aan een van de tafels in de Sint Jan buigen projectontwikkelaar Thijs Voesenek en adjunct-directeur Séverine Blok van de Nederlandse Bouw Unie (verantwoordelijk voor de bouw van de Nieuwe Wipwei) zich samen met Marco Marijnissen van ERA vb&t Makelaars en de Roosendaalse dames Elly Mathijsen en José Wennekes over die vraag. Ideeën zat, blijkt al snel.

Na de eerste voorzichtige plannen over extra boetiekjes of extra horeca à la het Sfeerstrand, komen de vijf - geprikkeld door de vraag over hoe de wijk over tien jaar bekend moet staan - los. Zo zou er bijvoorbeeld naast het Sfeerstrand een extra haven kunnen komen. Thijs: ,,Wonen met een steiger aan huis." Marco denkt nog wat verder: ,,Waarom er niet een soort Willemstad van maken?" Daar ziet Séverine ook wel brood in: ,,De haven daar leeft enorm, je hebt alleen ondernemers nodig die dat durven."

Woensdagavond is er een nieuwe spelavond. Daarnaast kan iedereen online een spel aanvragen om thuis te spelen. Dat kan tot en met 23 december. In januari worden de plannen verzameld en getoetst. Daar trekt de gemeente een jaar voor uit. Dragt: ,,Want we willen hiermee zeker zo'n 400 ideeën ophalen."