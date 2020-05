Kan iedereen wel meeprofiteren van de ambitieuze energieplannen van Roosendaal?

Aldi op ramkoers met gemeente Halderber­ge over verhuizing supermarkt

9:00 OUDENBOSCH - Als twee terriërs hebben projectontwikkelaars Gerald Kas en Raimond van Os zich vast gebeten in het dossier Aldi Oudenbosch. ,,Wij dreigen niet, we beargumenteren de rechtmatige verhuizing van Aldi op basis van feiten.‘’ Komende week moet gemeenteraad van Halderberge beslissen of ze Aldi laat vertrekken uit het winkelcentrum naar de Bosschendijk.