Kan iedereen een vliegtuigje besturen? Wij proberen het

Wat betekent het als je vader priester was? Deze dochters vertellen erover

28 september Het gebeurde in de jaren zestig en zeventig in Nederland aan de lopende band: priesters die uittraden en trouwden, teleurgesteld als ze waren over het uitblijven van vernieuwing in de rk kerk. Katja Kreukels’ vader Jo was er zo eentje, maar pas op haar 18e lichtte hij haar in over zijn reli-verleden. Ze schreef later een boek over haar vader en de afkalvende katholieke wereld waarin hij hoe langer hoe meer worstelde met zijn herderlijke rol. Een interview met Katja wordt een levendig tweegesprek vol herkenning omdat ook de interviewster een vader had die priester was. ‘Ze konden nog geen ei bakken’.