Kamp van Koningsbrugge voor Defensie een schot in de roos: vijf aanmeldingen per dag

Roosenda­ler opgepakt voor au­to-in­braak in Bergen op Zoom voor een blik bier

20 december BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Een 34-jarige Roosendaler is zaterdagavond opgepakt in Bergen op Zoom omdat hij ervan verdacht wordt van een auto-inbraak op die avond. De vermoedelijke buit is een blikje bier.