'Kalsdonk zit qua arbeidsmigranten wel aan de max'

Boshouwers is een bekende in Kalsdonk, als broodbezorger en later als melkboer was ie 'kind' aan huis in heel Kalsdonk. ,,Ik denk dat er niemand in deze wijk achter zo veel voordeuren heeft gekeken als ik. Ik had het mooiste baantje ter wereld.'' Hoewel Boshouwers onvoorwaardelijk van Kalsdonk houdt, maakt ie zich tegelijkertijd grote zorgen. Tuurlijk, er is de laatste jaren veel goed werk in de wijk verricht. ,,Het nieuwe buurtcentrum, het gezondheidscentrum... allemaal prachtig.''