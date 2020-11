Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand gaan op slot: wie niks in die wijken te zoeken heeft, is niet meer welkom

Nog maximaal duizend arbeidsmi­gran­ten erbij? ‘We moeten geen walhalla voor logiesbe­drij­ven worden’

22 november ROOSENDAAL - Er is in Roosendaal ruimte voor maximaal duizend extra arbeidsmigranten. Te huisvesten in grootschalige wooncomplexen op of aan de rand van de bedrijventerreinen Borchwerf en Majoppeveld en nadrukkelijk niet in de wijken.