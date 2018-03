Kalsdonk Kiest: 'Kalsdonk is niet lullen, maar poetsen'

ROOSENDAAL - Vraag vier (oud-)Kalsdonkers naar het grootste pluspunt van de wijk en je krijgt vier verschillende antwoorden. De een roemt het saamhorigheidsgevoel, de ander de culturele diversiteit. Weer een ander bejubelt het flinke aantal vrijwilligers dat in de wijk actief is en de volgende het zorgen voor elkaar.

Daartegenover staat dat de wijk ook zo zijn problemen kent. Zijn die heel anders dan in de rest van Roosendaal? Nou nee, ook in Kalsdonk wordt drugsoverlast ervaren, het gevoel voor verkeersveiligheid krijgt een dikke, dikke onvoldoende (zie grafieken hieronder). En dan zijn er nog zaken als armoede, eenzaamheid, laaggeletterdheid... er is nog meer dan genoeg werk aan de winkel in Kalsdonk.

'Tijd voor de mensen'

Maar ondanks alles is er bij iedereen wel een vorm van trots op Kalsdonk. Bijvoorbeeld bij Edwin Spitters, opbouwwerker in de wijk namens WijZijn Traverse Groep. Geboren aan de Telefoonstraat, maar sinds 2000 verhuisd naar Kortendijk. ,,Kalsdonk is van oudsher een wijk waar iedereen welkom is. Vluchtelingen, allochtonen, arbeidsmigranten, Kalsdonk neemt iedereen op. We hebben er ook de voorzieningen voor: een nieuwe buurthuis, de brede school, het gezondheidsplein... er is de laatste jaren veel in de wijk geïnvesteerd in stenen. Nu is het tijd voor de mensen.''

Ook Bernadette Zijp, voorzitter van het stichtingsbestuur van het buurtcentrum, ziet dat er veel gedaan is: ,,Kalsdonk heeft die zaken inderdaad goed voor elkaar. Daarnaast kent de wijk een enorme veerkracht, de wil om elkaar te willen helpen is er altijd. De mensen zijn er hier nog echt voor elkaar. Kalsdonk is niet lullen, maar poetsen.''

Maar, waarschuwt Zijp, er zit ook een grens aan die veerkracht. ,,Er wordt bij de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders ook wel erg snel naar Kalsdonk gekeken: 'zet ze daar maar neer'. Maar in principe verwelkomt Kalsdonk iedereen met open armen.''

'Saamhorigheidsgevoel'

Een van de 'nieuwe' mensen die vorig jaar in de wijk neerstreek, was Mirjam Borger. Zij verhuisde van Dordrecht naar de Zwaanhoefstraat. ,,Kalsdonk is nog echt zo'n ouderwetse, gezellige volksbuurt met een groot saamhorigheidsgevoel.'' Dat ziet Borger vooral in de Ruilwinkel in de Pius X-school, waar ze als vrijwilliger werkt. ,,Dat is naast het buurtcentrum dé ontmoetingsplek in de buurt. En iedereen helpt elkaar.''

Er valt volgens haar nog wel wat te verbeteren als het gaat om de openbare ruimte in Kalsdonk. ,,Ik zie nog iets teveel lege gemeenteperken en iets creatiefs als een muurschildering of zo. We zouden de wijk zelf best wat mooier kunnen maken.''

Verkiezingen

Waar het voorlopig nog amper over is gegaan in de Ruilwinkel zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Waar Borger op gaat stemmen, weet ze nog niet. Ook van de voorkeuren van andere vrijwilligers heeft ze geen idee. ,,Het leeft niet zo. Ik merk dat mensen het idee hebben dat hun stem er te weinig toe doet.''

Dat blijkt ook uit de opkomstpercentages van vier jaar geleden. Die lag bij de twee stembureaus in de wijk op 33 en 44 procent. Een verklaring heeft raadslid Mustafa Aygün (CDA, niet herkiesbaar) uit de Van der Waalsstraat daar niet voor. ,,Geen idee wat het is. Want als je met de Kalsdonkers in gesprek gaat, merk je dat ze juist wél enorm betrokken zijn en graag hun stem wil laten horen. Je moet ze alleen wel een beetje achter de broek zitten.''

Voor Borger is dat niet nodig. ,,Tuurlijk ga ik stemmen, ik moet me alleen nog even inlezen.''