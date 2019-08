Kadetunnel in Roosendaal vangt gif, water en het gemeentebestuur op

Sweet Caroline kan weer een beetje lachen

31 juli ST. WILLEBRORD - Het was vorige week nog even onzeker of de bedrijfsverplaatsing van Sweet Caroline Cars wel door kon gaan, maar intussen kijkt Carolien Heeren weer positief de toekomst in: de nieuwe omgevingsvergunning is binnen en de verbouwing van het nieuwe bedrijfspand aan de Bremstraat is in volle gang.