Kadehuis verkocht, café maakt plaats voor appartementen

'Week­markt Wouw naar de Markt'

11:14 ROOSENDAAL - De weekmarkt in Wouw moet verplaatst worden van het Torenplein naar de Markt. Dat vindt Eric de Regt, fractievoorzitter van de Roosendaalse Lijst. ,,Wij denken dat de Markt een prima locatie is, maar onze voorwaarde is dat er wel draagvlak is bij de betrokkenen."