Kade volgende week bij de spoorovergang afgesloten

Veel vragen over aanpak armoede in Roosendaal: ‘We zijn geen Jomanda, dit los je niet zomaar op’

6:00 ROOSENDAAL - Het terugbrengen van het aantal gezinnen in armoede in Roosendaal wordt een project van de lange adem. Daarvoor waarschuwt wethouder Klaar Koenraad. Roosendaal wil in 2030 het aantal huishoudens dat in armoede leeft, halveren ,,Maar we zijn geen Jomanda. Dit is een complex probleem, dat los je echt niet in een half jaar op.’’