Kaarsen zijn niet aan te slepen: ‘Altijd drukker in tijden van nood’

,,In tijden van nood wordt het altijd drukker'', vertelt Wim Roelands van de Lourdesgrot in Sint Willebrord. ,,We zijn eraan gewend dat mensen kaarsjes komen aansteken bij ons. Nu merken we dat het nog veel drukker is. Gelukkig hebben we goede vrijwilligers die het bijhouden en we hebben genoeg kaarsen op voorraad. We merken vooral een toename in de noveenkaarsen. Dat zijn kaarsen die negen dagen branden.''