Jury én publiek bepalen voortaan de cultuurprijswinnaars in Halderberge

Aan de gemeentelijke cultuurprijs, die sinds 2007 jaarlijks wordt uitgereikt, hangt een bedrag van 1500 euro. Bij het opsplitsen gaat volgend jaar 750 euro naar de publiekswinnaar, de andere helft is voor degene die in de ogen van de vakjury recht heeft op de prijs. Wethouder Hans Wierikx zegt dat het reglement cultuurprijs wordt herzien en meer recht doet aan de voorkeur van het publiek. ,,De stemverhouding was tot dusverre dat het digitaal stemmen voor 2/5e deel meewoog en de uitslag van de vakjury voor 3/5e deel. De belangstelling vanuit het publiek om op de genomineerden te stemmen groeit de laatste jaren sterk. De stichting Arboretum heeft ons gevraagd daar meer aandacht aan te schenken.‘’

Finalisten

Voorzitter Johan van Oosterhout van de Stichting Arboretum Oudenbosch benadrukt dat zijn organisatie niet de winnaar of de uitslag bekritiseerd, maar wel de procedure en het verloop van de avond. ,,Arie Onnink maakt schitterende schilderijen, de andere kandidaat Wim Hansum geweldige foto’s. Er was op de slotavond in Fidei et Arti veel tijd ingeruimd voor de vorige winnaar van de cultuurprijs. Aan het eind van de avond stonden de drie genomineeren op het podium en werd zonder verdere toelichting meteen de prijs uitgereikt. Daar waren niet alleen wij verbaasd over, ook de andere finalisten keken vreemd op.‘’

Stem van publiek

Niet uit genoegdoening, maar vooral om duidelijkheid te scheppen, stelde Van Oosterhout er vragen over aan de werkgroep cultuurmaand Halderberge. ,,In publicaties van de organisatie werd de suggestie gewerkt dat de stem van het publiek bepaalt wie er wint. Arboretum haalde 973 van de 1354 stemmen. Ook daar kun je weer over twisten, omdat onze achterban groter is dan van een individuele kunstenaar. Het maakt me niet uit hoe een verkiezing tot stand komt, als het na afloop kan worden verantwoord. Daar schortte het nu aan.‘’