Juridische strijd over aankoop Roosendaalse villa: 'Waar is de gemeente mee bezig?'

ROOSENDAAL - In Roosendaal woedt al drie jaar lang een strijd tussen de familie De Jong en de gemeente over de aankoop van een villa aan de Wouwseweg. De Jong beschuldigt ambtenaren en vastgoedwethouder Theunis van niet integer handelen. Het huis wordt volgende week leeggehaald door de deurwaarder. 'Dit zaakje stinkt.'

Leonie de Jong (87) heeft nog geen gordijnen in haar appartement in de Corneliusflat opgehangen. Want ze heeft de hoop dat ze binnenkort terug kan naar haar oude woning aan de Wouwseweg 36.

,,Daar hoor ik thuis, niet in deze flat. Ik zie dit nog steeds als een tijdelijke oplossing. Een jaar geleden ben ik hier komen wonen omdat ik niet zo goed meer ter been ben. Maar als we het huis aan de Wouwseweg toch kunnen kopen van de gemeente, gaan we de boel verbouwen en moderniseren zodat ik alles gelijkvloers heb. Kan ik eindelijk terug naar m'n tuin en de serre; dat zijn voor mij al meer dan veertig jaar heilige plekjes."

Slopend

Toch is ze er niet gerust op. Samen met haar zoon Pierre de Jong is ze al bijna drie jaar verwikkeld in een juridische strijd met de gemeente; nog steeds de eigenaar van de villa die dateert uit 1912. ,,Er is al zoveel gebeurd, dit sloopt mij. Mijn zoon Pierre probeert te voorkomen dat we het huis kwijtraken, maar ik ben bang dat we het niet gaan redden. Sinds 1975 ben ik trouwe huurder van Wouwseweg 36, maar we krijgen de kans niet om het huis te kopen. We komen er niet door bij de ambtenaren en de wethouder. Om de boel te forceren, heb ik begin 2017 de huur opgezegd. Nu hebben we de deurwaarder op ons dak, op 27 maart willen ze het huis leeghalen. Zo ver had het nooit mogen komen!"

Medehuurder

Zoon Pierre de Jong valt zijn moeder bij. Hij woont inmiddels zelf in het karakteristieke pand, maar wordt door de gemeente niet erkend als medehuurder. ,,In maart 2015 kreeg mijn moeder een brief van de gemeente met de boodschap dat het huis zou worden verkocht. De gemeente verkoopt vaker vastgoed, dus het was niet zo gek dat dit pand ook op de lijst stond. Mijn moeder besloot uiteindelijk eind 2015 dat ze het huis wilde kopen. Ze had door de lange huurperiode ook het eerste recht van koop. Ze heeft bij de makelaar van de gemeente een bod uitgebracht van 245.000 euro, de gemeente vond dat te laag en kwam met een prijs van 275.000 euro op de proppen. Daar hebben we begin 2016 14 dagen bedenktijd voor gevraagd, ik moest namelijk extra financiering regelen. Helaas kregen we op 6 januari de mededeling van de makelaar dat we niet meer in beeld waren als koper, de gemeente wilde direct met andere kandidaat-kopers onderhandelen. Niet te geloven."

Onduidelijk

De familie De Jong heeft naar eigen zeggen nog steeds geen duidelijke verklaring van de gemeente ontvangen waarom de onderhandelingen met haar zijn gestopt. ,,Mijn advocaat heeft uiteindelijk een mailtje van een Roosendaalse ambtenaar boven water gekregen, verstuurd op 6 januari 2016 aan de makelaar, waarin letterlijk staat: 'Geen tijd meer geven aan de zoon. Nu met koper 2 verder.' Wij vermoeden dat de gemeente van ons af wil, zodat het pand vrij van huur kan worden verkocht. Dan kan er namelijk een veel hogere prijs worden gevraagd. Maar de manier waarop er met name met mijn moeder is omgegaan, vind ik zeer kwalijk. Dit zaakje stinkt."

Leonie de Jong probeert door het niet langer betalen en zelfs opzeggen van de huur de zaak te forceren en te bereiken dat de gemeente het huis toch aan haar wil verkopen. Dit pakt tot nu toe averechts uit. De gemeente spande onlangs een kort geding tegen haar aan en won. De kantonrechter bepaalde dat de familie De Jong vanwege het opzeggen van het huurcontract uit huis mag worden gezet. Piere de Jong laat een brief van de deurwaarder zien. Hierin staat dat het huis op dinsdag 27 maart wordt leeggemaakt.

Chantage

De Jong probeert zelf en via de politiek verantwoordelijk wethouder Toine Theunis zover te krijgen dat er een oplossing komt, maar Theunis meldt dat hij zich niet laat chanteren. ,,Wij hebben mevrouw De Jong zeker de kans gegeven het huis te kopen, maar haar bod bedroeg 70 procent van de taxatiewaarde. Dat vonden wij te laag, vandaar ons tegenbod van 275.000 euro. Op dat bod is nooit een formeel bod teruggekomen van mevrouw De Jong. Vervolgens hebben wij besloten dat ze voldoende tijd had gekregen om te reageren. Tijd om verder te kijken. Het is zeer bedenkelijk hoe Pierre de Jong nu tegen ambtenaren, die zich niet kunnen verdedigen, en mij op social media tekeer gaat."

Het huis is overigens nog steeds niet verkocht. Theunis: ,,Dus Pierre de Jong of zijn moeder kan het pand nog steeds kopen, alleen is de vraagprijs nu een stuk hoger want het is officieel niet meer in verhuurde staat."

