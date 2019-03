Jumbo verbouwt op eigen terrein, opknapbeurt Rooendaalse winkel gebeurt in twee fases

Groot gevaar dreigde door enorme wietkweke­rij in Roosendaal, politie grijpt in bij bedrijf

18:33 ROOSENDAAL - In een verzamelgebouw in Roosendaal is woensdag een enorme hennepkwekerij met ruim 2600 hennepplanten en zestig hennepstekken aangetroffen. Volgens de politie zorgde de kwekerij voor een ‘zeer dreigend gevaar voor de omgeving’. Er is vooralsnog niemand opgepakt, laat een woordvoerder donderdag weten.