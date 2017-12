Julia Schutten (18) uit Roosendaal: 'Het helpt je eigen shit in een song te stoppen'

De titel van dat lied zou prima op de sfeer van het feest der herkenning kunnen slaan. De lange reeks favorieten uit de Top 2000 en de op de juiste temperatuur getapte consumpties zorgen ook zaterdag ongetwijfeld voor een uitgelaten publiek dat het uitstekend naar de zin zal hebben. Al die nummers worden live gespeeld door een Roosendaalse superband en door louter regionaal vocaal talent gezongen.

Eigen versie maken

Toch is de keuze voor Feeling Good, door de pas 18-jarige Julia Schutten, niet voor de hand liggend. ,,De song is minder vrolijk dan de titel doet vermoeden. Nina Simone bracht het uit in 1965, op haar album I Put A Spell On You, waarvan ik de titelsong ook soms zing. Ik leerde het werk van Nina een paar jaar geleden waarderen. Haar stem is heel bijzonder. Niet geschoold. Ze wilde ook eigenlijk helemaal geen zangeres worden maar klassiek piano spelen. Ze heeft een vreselijk leven gehad, met een rotjeugd en later een verkeerde man. Dat kun je terug horen in haar muziek. 'It's a new dawn, it's a new day, it's a new life', zingt ze. In dat nummer verklaart ze opnieuw te willen beginnen. Ze kan dat heel goed overbrengen. Haar achtergrond stopt ze in het lied. Ik analiseer altijd de tekst voor ik een nummer cover. Ik probeer er een eigen versie van te maken. Ik weet hoe zij de tekst interpreteerde, maar ik heb uiteraard niet haar leven. Ik gebruik de eigen problematiek, omdat het natuurlijk wel helpt als ik er mijn shit in stop. Zo wordt het mijn interpretatie, improvisatie, waarbij bepaalde woorden ook andere toonhoogten krijgen."

De in het buitengebied van Roosendaal geboren en getogen Julia Schutten mag dan pas 18 jaar zijn, ze is al heel serieus met muziek bezig. Haar zangcapaciteiten verraden nu al een buitensporige aanleg voor zowel pop als jazz. Ze kwam er ook al vroeg achter hoe leuk zingen is. ,,Mijn oma zat in een koor. Zingen had voor mij iets heel natuurlijks daardoor. Op de basisschool zong ik al dat liedje van Celine Dion uit de Titanic en tijdens de musical in groep 8 zong ik a capella als koningin." Julia kreeg les in zangtechnieken van de pedagoge Mieke Werger uit Oud-Gastel.

Op haar 13de zong ze met Cor Bakker tijdens een avond in De Kring, op het Gertrudiscollege was ze muzikaal actief en ook zong Julia al eens in een propvolle, muisstille St. Jan de Queen-song Love Of My Life tijdens een tribute van Freddie Mercury. Komend weekend doet ze al voor het vierde jaar op rij mee met de Top 2000 van Roosendaal.

Inschrijven conservatorium

,,Na liedjes van Rihanna en Amy Winehouse zocht ik dit jaar een nummer dat me nog beter past. Ik zit op Codarts in Rotterdam, waar ik me voorbereid op de overstap naar het conservatorium. Dat is nog spannend, want de toelatingseisen zijn streng en het aantal inschrijvingen is enorm. Ik moet net als iedereen auditie doen. Lukt het niet, dan probeer het een jaar later nog eens, of elders. Want ik weet zeker dat ik met muziek door ga. Het liefst met een band waarmee er interactie is. Ik ben ook eigen liedjes aan het schrijven, want dan is het nog meer je eigen ik."