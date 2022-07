Juffrouw Lianne uit Oud Gastel na 44 jaar met pensioen: 'Kinderen van oud-leerlingen in de klas gehad’

OUD GASTEL - Als je 44 jaar op dezelfde school werkt, ontkom je er niet aan dat je soms kinderen van oud-leerlingen in de klas krijgt. Dat is ‘juffrouw Lianne’ van basisschool De Linde uit Oud Gastel dan ook regelmatig overkomen. Ze is vrijdag met pensioen gegaan.

Lianne Roks (65) werd op haar 21e verjaardag benoemd tot leerkracht op de toen nieuwe openbare school in Oud Gastel. Het was zo'n klein schooltje dat leerlingen uit meerdere groepen bij elkaar in de klas zaten. Roks gaf les aan de leerlingen van groep 3 en 4, directeur Gerard Rabelink aan groep 5 tot en met 8. ,,Daardoor moesten we wel eens creatief zijn.”

Hulp buiten de klas

Na een jaar of twintig voor het schoolbord te hebben gestaan, maakte ze de overstap naar remedial teacher. Ze hielp in die functie leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen Een dankbare functie voor Roks. ,,Ik heb dit altijd heel waardevol gevonden. De kinderen die ik mocht helpen, hadden er veel baat bij.”

Ze heeft het nooit meer gemist om alleen voor de klas te staan. ,,Ik kon de functies mooi combineren en ik vond het samenwerken met de leerkrachten ook erg leuk. De leerlingen zijn me bovendien altijd gewoon juffrouw Lianne blijven noemen. Dat vind ik een eretitel.”

Samen een school

In die afgelopen 44 jaar heeft ze het onderwijs zien veranderen. Er is meer aandacht gekomen voor verschillende stoornissen en het effect dat bijvoorbeeld een vervelende thuissituatie kan hebben op een kind. Aan de andere kant heeft ze gezien dat ouders nu soms alle verantwoordelijkheid bij de leraren plaatsen. ,,Daarom leggen wij bij de Linde er de nadruk op dat we samen een school zijn. De leerlingen, de leerkrachten én de ouders.”