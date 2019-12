Juf Anne van Oudenbossche basisschool stond op het Malieveld: ‘Toekomst onderwijs staat op het spel’

Anne Jongenelen (25), geboren en getogen in Sprundel, oogt niet als rebelse actievoerder. Toch stond ze in maart, met vele duizenden andere leerkrachten, op het Malieveld in Den Haag. Hoe dat was? ,,Heel indrukwekkend. Zoveel collega’s bij elkaar. Maar de opgetrommelde politiemacht was net zo indrukwekkend. Alsof er rellen in de lucht hingen. Dat voelde heel raar. Wij zijn juffen en meesters!”