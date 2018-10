Jubileumboek over 200 jaar Bovendonk Hoeven: reisgids door een monument

Het seminarie bestaat ruim tweehonderd jaar, vijfendertig jaar als priester- en diakenopleiding en veertig jaar als conferentiecentrum. ,,We zijn hier in een gebouw dat aan ieder van ons is overgeleverd. Taak van ons om het goed door te geven aan de volgende generaties,'' sprak de bisschop.

Doodgegooid

Schrijver pater Marc Lindeijer SJ heeft er samen met drie anderen een jaar aan gewerkt. Een bont gezelschap van zakelijk tot geestelijk luisterde eerst naar inleider Stijn Fens, redacteur en columnist bij dagblad Trouw. ,,Ik heb heel veel met dit gebouw en haar bewoners. Ik ben ook bijzonder gesteld op de vorige bisschoppen Tiny Muskens en Huub Ernst. Werd thuis doodgegooid met Jezuïeten. Ik ben ook nog eens een kleinzoon van twee Bredanaren. Ik heb dus veel met deze omgeving.”

Volgens Fens is het gebouw een mengeling van Middeleeuwen met neogotiek. Het is de ‘op aarde neergestreken stad Gods'. Zelfs Anton van Duinkerken prees de saamhorigheid in het Grootseminarie. Schrijver Lindeijer, die zijn boek maar net op tijd klaar had, gaf toe dat er best wel fouten in zitten. ,,Ik ben verliefd geworden op de bakstenen van de Cuijpers-architecten. Vergelijkbaar wat marmer is in de Romeinse kerken.”

Parel

Jan Liesen sprak van een aangename taak om iets goeds te doen met dit gebouw. ,,Ik kom hier elke week wel een keer. En woensdag was er van een eerste exemplaar nog niets te bekennen”, zei hij. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder meende dat het echt een parel is. ,,Het is dan wel eigendom van het bisdom, maar wij hier in Halderberge en specifiek in Hoeven, zien het toch ook als ons eigendom. Kom hier maar eens met Koningsdag, de Fietsvierdaagse, Sinterklaas."