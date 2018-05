Jubilerende Roosendaalse Comedie viert 70e verjaardag met 'Een wankel evenwicht'

Ramp

Hoe anders is het gesteld met de personages in 'Een Wankel Evenwicht'. Dit stuk uit de zestiger jaren van niemand minder dan de bekende Amerikaanse toneelschrijver Edward Albee staat momenteel op de rol bij de Roosendaalse Comedie. ,,Een bijzonder theaterstuk vol cynisme, ironie en humor'', meent voorzitter Anneke Lips van de Roosendaalse Comedie.

Een Wankel Evenwicht is een verhaal dat zo uit het leven gegrepen is en ondanks dat het in de zestiger jaren speelt veel hedendaagse herkenbare situaties ten tonele voert. Agnes en haar man Tobias leven al vele jaren samen met Agnes' zus Claire, een alcoholiste. Eigenlijk is dat samenwonen ontaard in een regelrechte ramp. Natuurlijk houden ze wel van elkaar maar ze zijn gewoon op elkaar uitgekeken en ergeren zich aan elkaars hebbelijkheden.

Vergane-glorie-vrouw

Regisseur Peter Jonckheer gebruikt fragmenten uit Pagliacci van Leoncavallo om de drie aktes uit Een Wankel Evenwicht met elkaar te verbinden. Het is een toepasselijke keuze voor een opera waarin de gebochelde Tonio het publiek uitlegt dat toneel en drama een afspiegeling zijn van het dagelijkse leven. Op fascinerende wijze laat Jonckheer uiteindelijk de inhoud van Een Wankel Evenwicht en Pagliacci samenvloeien. De regisseur vat het slot kort en bondig samen: ,,Ze dronken een glas, ze pisten een plas en alles bleef zo als het was.''

Huiskamer

Als locatie voor de toneeluitvoering heeft de Roosendaalse Comdie dit keer het oog laten vallen op De Suite. ,,Een prachtige zaal waarin we de huiskamer kunnen creëren waar de woordgevechten plaats vinden'', legt Jonckheer uit. ,,Het publiek zit er omheen en volgt als een soort voyeur de gebeurtenissen. De wanden van de zaal zijn rood. Rood zoals het meubilair en de schakeringen rood in de kleding. Rood is de kleur van passie en gevaar. Want het blijft een passioneel stuk over liefde en haat waarin iedereen zegt dat hij of zij van iedereen houdt!''