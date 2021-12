JTC’ers gaan 12 uur live voor The Ocean Cleanup: ‘Onze kinderen verdienen een schone planeet’

Dat project van de Nederlander Boyan Slat, zet zich in om de enorme hoeveelheid plastic afval uit de oceanen te verwijderen. Heel belangrijk, vindt Sjoerd. ,,Het klimaatprobleem is ontzettend groot, en de plastic soep is daar een belangrijk deel van. Wij en onze kinderen verdienen het om ook op een schone planeet te kunnen leven.”



Samen met zijn klasgenoten Nyncke Deijkers (13) en Caitlin Wilms (13) uit 2-havo, en vier docenten, is hij daarom zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur live te zien en te horen vanuit de aula van het JTC. Vandaar dus dat het programma 12 Uur Live heet. Nyncke: ,,We draaien allemaal een shift van een uur en drie kwartier als hoofdpresentator. Mensen kunnen liedjes aanvragen, en we gaan spelletjes doen waarvoor ze naar de studio kunnen bellen.”