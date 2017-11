JTC staat stil bij dood docent: 'Edwins overlijden heeft zóveel impact'

,,In een van onze lokalen hebben we een herdenkingsplek voor Edwin ingericht. Er staat een foto van hem en we hebben een paar boeken neergelegd waarin iedereen die daar behoefte aan heeft een bericht kan achterlaten. We merken dat er veel behoefte aan is, Edwin gaf les aan driehonderd leerlingen en was daarnaast teamleider. De impact van zijn overlijden is erg groot, vandaar ook dat we gisteren dicht zijn gegaan", vertelt rector Charles van Wettum.