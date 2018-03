JTC Roosendaal waarschuwt leerlingen voor drie mannen in zwarte auto

Het JTC heeft melding gedaan bij de politie. ,,We vragen iedereen alert te zijn. Een aantal kinderen is inderdaad benaderd, maar de mannen hebben geen strafbaar feit begaan. Ze hebben geen seksueel getinte voorstellen gedaan. Het is natuurlijk wel opvallend gedrag als ze aan leerlingen vragen mee te gaan. Daarom nemen we deze melding ook zeer serieus. We houden het goed in de gaten, maar er is geen reden tot paniek", aldus politiewoordvoerster Esther Boot.