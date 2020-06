JTC-rector over schooljaar 2019-2020: ‘Dit haalt de geschiedenisboekjes’

Ook het JTC kreeg ermee te maken. De school moest dicht. Termen als onderwijs op afstand en social distancing deden hun intrede. Nu lijkt het ergste achter de rug en hebben de scholen hun leerlingen weer omarmd. Van Wettum blikt terug. ,,Het onderwijs draaide op routine. Nu blijkt dat veel dingen die vanzelfsprekend waren, ook anders kunnen. Waarom zouden we dingen, die nu goed zijn gegaan, niet behouden?”

Wat waren in maart de eerste signalen die u oppikte?

,,Het heeft ons overvallen. In het begin zeiden de regering en het RIVM dat de scholen gewoon open konden blijven. Door de maatschappelijk druk zijn de scholen toen toch van de een op de andere dag gesloten. Wij waren toen net halverwege de schoolexamens. Omdat de belangen voor de leerlingen zo groot zijn, heb ik geïnformeerd of we de examens af mochten maken. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. Andere scholen zijn wel doorgegaan en achteraf had dat misschien ook wel gekund. Nee, we zijn gelijk gestopt en naar oplossingen gaan zoeken. De schoolexamens hebben we zodra het kon ingehaald.”

U moest improviseren?

,,We hebben alles in het werk gezet om afstandsonderwijs te kunnen gaan geven. We moesten zorgen dat alle studieprogramma’s via internet bereikbaar waren. Zorgen voor communicatie voor als de leerlingen vragen zouden hebben. Een elektronische agenda gebruikten we al: Magister. We hebben het gewone rooster gehandhaafd, en een week later zijn we met afstandsonderwijs begonnen. We gebruiken voor de lessen Microsoft Teams, ​dat paste prima bij onze hele Microsoft omgeving.”

Hoe ging het online lesgeven?

,,Via Microsoft Teams kan de leraar precies zien wie er ingelogd zijn. De leerlingen gebruiken de chatbox om vragen te stellen. In combinatie met Whatsapp met klasgenoten op de mobiele telefoon ontstond er toch iets van een sociale omgeving. Toch waren er ook docenten die er moeite mee hadden, er zijn docenten digibeet. Eerlijk is eerlijk: geen enkele docent heeft voor het onderwijs gekozen om via een computer met leerlingen te praten. Er zijn ​ook docenten die er heel goed mee uit de voeten kunnen. Toen het draaide gaven we tien tot vijftien lessen per week op afstand. Dat is ongeveer de helft. Lessen als lichamelijke opvoeding en tekenen kun je niet op afstand geven.”

Hadden alle leerlingen thuis de mogelijkheid afstandsonderwijs te volgen?

,,Nee, niet iedereen had alles thuis. Wij hebben geen verplichte devices voor de leerlingen. Dus hebben we zestig pc’s van ons Leerplein uitgeleend aan leerlingen. Chromebooks. Voor een​ aantal leerlingen was het thuiswerken ideaal. Ze konden zich thuis beter concentreren en hebben een voorsprong genomen. En er zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Die hebben we allemaal in beeld. Leerlingen die op twee adressen wonen, die geen eigen kamer hebben, of die geen stabiele huisomgeving hebben. De mentoren voeren elke week met alle leerlingen een gesprek.”

Langzaam werd duidelijk dat de scholen een herstart konden maken.

,,We waren al drie, vier weken bezig met de terugkeer. We zagen het aankomen en hebben een regieclub ingesteld. De Crisis Club Corona. CCC. Ik was vroeger fan van CCC Inc. Samen hebben we een onderwijsmodel opgetuigd en een routing door het gebouw gemaakt. We zijn met halve klassen aan de gang gegaan. Er is veel aandacht voor het sociale aspect. Daarom waren er de eerste dag vorige week alleen maar mentorgesprekken.​Daarna zijn we met lessen aan de slag gegaan, die worden de komende tijd uitgebreid met workshops voor sport en kunstvakken.”

Volledig scherm JTC-rector Charles van Wettum bij de start van de nieuwbouw, eind september 2019. Het was de laatste officiële handeling van burgemeester Jacques Niederer (re). © Henk den Ridder

En volgend schooljaar? Dan is de nieuwbouw ook klaar en zitten alle leerlingen onder één dak!

,,Ik weet nog niet wat de regels zullen zijn. Misschien blijft anderhalve meter wel? Dan lijkt ​het onderwijs misschien wel op wat we nu doen. Of wordt alles weer normaal? De nieuwbouw wordt eind juli opgeleverd. De dependance in de Azaleastraat geven we terug aan de gemeente.”

Hoe kijkt u nu terug op de afgelopen maanden?