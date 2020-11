JTC buigt zich over de ‘vuile vragen’ van het Natuurpodium

ROOSENDAAL - ‘Vuile opdrachten’, zo noemt JTC-rector Charles van Wettum ze zelf, de problemen waar zijn leerlingen zich voor het Natuurpodium in Bergen op Zoom over gaan buigen.

,,Vuil in de zin van ‘We weten wel wat de vraag is, maar we hebben het antwoord niet paraat’. Niet alles staat in onze boeken. Wat de leerlingen bedenken is niet goed of fout, maar kan wel helpen bij een mogelijk oplossing van bepaalde problemen.’’

Samenwerking

Dat is een notendop wat de samenwerking tussen het Roosendaalse Jan Tinbergen College en het Natuurpodium in Bergen op Zoom inhoudt. Van Wettum: ,,We proberen onze leerlingen ook in de praktijk dingen bij te brengen, zeg maar de dingen die je niet uit boeken kunt leren. Daarbij werken we het liefst met échte opdrachtgevers met échte problemen.’’

,,Dat doen we bijvoorbeeld ook al met de gemeente Roosendaal. Voor maatschappelijke kwesties rondom natuur, milieu, klimaat en leefomgeving hebben we nu het Natuurpodium gevonden. Tegelijkertijd doen leerlingen in de praktijk nuttige ervaring op over hoe het is om samen aan een bepaalde opdracht te werken en het omgaan met opdrachtgevers en deadlines.’’

Wat wil het Natuurpodium weten?

Waar het Natuurpodium dan wel eens antwoord op zou willen hebben? Nou, bijvoorbeeld over hoe we de balans tussen toerisme en natuurbescherming bewaken, om maar eens een voorbeeld te noemen. Of hoe lossen we het probleem op met zwerfafval langs zogenaamde snoeproutes, wegen tussen supermarkten en scholen? ,,Daarbij zeggen we naderhand niet ‘jullie hadden het zo en zo moeten doen’, maar we willen ook echt van de leerlingen leren’’, zegt directeur van de Stichting Natuurpodium Brabantse Wal Robert Deliën.

De school en het natuurpodium gaan hier een samenwerking aan voor onbepaalde tijd, die wordt vandaag officieel getekend. Leerlingen van de afdelingen Jtech en MavoToDo moeten voortaan jaarlijks hun tanden zetten in één van de natuur- of duurzaamheidsvraagstukken van het Natuurpodium. Van Wettum: ,,We kunnen volgend jaar nieuwe leerlingen over dezelfde vraagstukken laten nadenken, maar we hopen het aantal vraagstukken binnen een paar jaar te verdubbelen.’’