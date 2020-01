JTC bouwt verder aan de mega-Tullepetaon: ‘Vorig jaar was het knutselen, dit is het echt werk’

,,En achter de Tullepetaon komt een spiegel te hangen. In de geest van het motto ‘Draai 't mar om’, we spiegelen het’’, zegt Taheij. Hij heeft het er maar druk mee, dertig tieners een beetje in het gareel houden is geen kattenpis.



,,Maar ik verzeker jullie: als jullie straks naar huis gaan, kunnen jullie allemaal lassen.’’ En inderdaad, een voor een laat hij de JTC’ers het lasapparaat knetteren. Het logo van de school moet vandaag namelijk gemaakt worden.



Het is een pittige klus met die pubers, maar hij doet het graag, benadrukt hij. ,,Ik heb niet de illusie dat het ons een hoop jeugdleden oplevert, maar we vinden het belangrijk om op deze manier wat bij te dragen aan het techniekonderwijs én jongeren wat te leren over ons carnaval.’’



Ook Sietse twijfelt nog of ie later lid wordt van De Kurketrekkers. ,,Met carnaval zelf heb ik niet zo veel, maar dat bouwen vind ik wel leuk. Dat lassen ging in ieder geval al best goed.’’