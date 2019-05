‘Jouw kleur, mijn kleur’ in de VoorleesExpress van Halderberge

OUDENBOSCH - Goederentreinen heeft Halderberge liever zo min mogelijk over de spoorrails door de gemeente, maar de VoorleesExpress is meer dan welkom. Vrijdag was de aftrap van het voorlezen aan kinderen die een taalachterstand hebben. Surplus, gemeente en 17 vrijwilligers staan klaar om de kinderboeken open te slaan.

Wethouder Thomas Melisse ging langs bij de familie Jamic in Oudenbosch. De ouders van de 5-jarige Muaad en Maryama van zes zijn van Somalische afkomst. Onderling praat het gezin veelal Somalisch, maar op basisschool De Schittering bekwamen de kinderen zich in het Nederlands.

Veel vrijwillige voorlezers

Melisse benadrukt dat de VoorleesExpress niet alleen voorrijdt bij kinderen van allochtone ouders. ,,Ook Nederlandse kinderen kunnen moeite hebben met taal. Het project zou eigenlijk pas na de zomer starten, maar via Olga Vrolijk en Fabienne Stuer van Surplus kwamen we zo snel aan vrijwilligers dat we meteen maar beginnen.‘’

Annelies Munier is als vrijwilliger gekoppeld aan Muaad en Maryama. ,,In principe kom ik hier de komende twintig weken een uurtje per week. Voorlezen, maar ook een taalspelletje spelen of Memory.‘’

Kleur haar

Thomas Melisse gaat er eens goed voor zitten in de kleurige bank van het gezin. ,,Ik was in 1999 nog eens voorleeskampioen van Halderberge.‘’ Voor deze gelegenheid heeft ie het kinderboekje ‘Jouw kleur, mijn kleur’ van Mylo Freeman meegebracht. Muaad en Maryama kruipen wat dichterbij om ook de plaatjes goed te kunnen zien. Als Thomas het over de kleur oranje heeft, wijst hij naar z'n eigen haar. ,,Ik heb ook de worteltjeskleur.‘’ Dat moet Muaad voelen. Hij giert het uit van de pret en nog tot ver nadat het boek uit is roept hij lachend 'worteltjeskleur'.