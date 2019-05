Jouw herinneringen aan 50 keer Pinkpop

Was je erbij toen de Golden Earring en George Baker op de eerste editie van Pinkpop in 1970 optraden? Zag je U2, Faithless, Bruce Springsteen ooit op het Limburgse festivalterrein? Gooide je met tomaten naar Doe Maar, was jij die laatste stagediver bij Rage Against The Machine.

Of was je er niet per se voor de muziek, maa de sfeer eromheen. Heb je een eerste blowtje gedaan of je latere vrouw ontmoet in Geleen of Landgraaf? Misschien namen je Flower Power-ouders je wel mee naar Limburg.