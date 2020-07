Jot, na 67 jaar zit het nog steeds goed met de liefde tussen Marie en Kees uit Schijf: ‘Die duivensoep hè’

Daar liep hij Marie Roelands tegen het lijf. Stuivezandse van geboorte en al helemaal geen oog voor het wedstrijdverloop. De datum staat wel in beider geheugens gegrift: 10 mei 1953. Twee jaar later gaven ze elkaar het jawoord, op de laatste junidag van '55. ,,Het was snikheet en middenin het plukseizoen", lacht Marie. ,,Kees ging voor mij op zijn knieën en later op de dag om een kistje aardbeien of kersen te plukken."