José Cremers kookt met liefde elke week voor de inwoners van Kalsdonk

Tientallen slachtoffers bankroof Oudenbosch voor het eerst bijeen; mogelijk zaak tegen Rabobank

14 maart OUDENBOSCH - De gedupeerden van de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch pikken het niet dat zíj moeten bewijzen wat er in hun safe lag. ,Nee, beste Rabobank, u moet eerst maar aantonen dat mijn kluis leeg is', stond woensdag in een anonieme brief die onder de slachtoffers is verspreid.