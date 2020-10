Jos schildert Máxima voor haar verjaardag: ‘Hopelijk herkent ze zich erin’

Dat de 75-jarige ‘meester van de stillevens’ het vak nog steeds beheerst, blijkt anderhalve maand later als ‘Máxima’ af is.

Aanraad legt bij aanvang van elke schilderij de lat hoog en weet al bij eerste penseelstreek hoe het werk eruit komt te zien. ,,Bij de koningin ben ik begonnen met de ogen. Sprankelend tot bijna pretoogjes toe. Vervolgens heb ik ze afgebeeld in een witte jurk van tule.”

Cadeau voor 50ste verjaardag

Het is niet de trouwjurk waarin ze in 2002 haar jawoord gaf aan Willem-Alexander. Aanraad koos voor een jurk van de Duitse hofschilder Frans Xaver Winterhalter, wiens doeken in allerlei Europese paleizen hangen.

Of het schilderij van het Gastelse atelier ooit naar Huis ten Bosch verhuist, weet de immer kalme kunstenaar niet. ,,Ik heb wel een brief klaar liggen met een foto van het schilderij. Dat het misschien best een aardig cadeau is voor haar vijftigste verjaardag, in mei volgend jaar.”

Ook Beatrix

Het is niet de eerste Oranje, die Aanraad schildert. In haar jonge jaren legde hij ook Beatrix ooit vast. Portretschilderen deed hij in vroeger jaren veelal in opdracht. ,,Als iemand overleden was bijvoorbeeld.‘’

Kleinste details

Zijn fascinatie voor de kleinste details komt echter het best tot zijn recht in de vele stillevens van zijn hand. ,,Ik heb heel wat antiekzaken afgestruind op zoek naar de juiste vazen of potten.‘’ Met een engelengeduld kan hij nu werken aan schilderijen, die spontaan in z'n hoofd opkomen.

Dat was aanvankelijk anders. ,,Toen ik in de jaren tachtig voor het eerste exposeerde, raakte ik meteen door mijn voorraad heen. Als perfectionist wil je de tijd kunnen nemen aan een schilderij te werken. Nu kan dat, maar toen ik nog in opdracht schilderde werd mijn eigen geduld soms op de proef gesteld. Nu ligt mijn productiviteit nog lager, maar da's in coronatijd niet erg. De meeste exposities zijn afgeblazen, kon ik me helemaal op Máxima toeleggen. Hopelijk herkent ze zich erin.‘’