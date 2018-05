Jonkheer houdt uitverkoop op landgoed Wouwse Plantage

Personeel betrapt twee tieners op heterdaad tijdens poging inbraak in bedrijfs­pand in Wouw

9:04 WOUW - Twee jongens uit Wouw (16 en 17) zijn zondagavond op heterdaad betrapt door personeel toen zij probeerden in te breken in een bedrijfspand aan het Torenplein in hun woonplaats.