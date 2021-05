Jongetje raakt gewond bij aanrijding met bedrijfswagen in Roosendaal

Roosendaal­se zorgstich­ting wil een extra slag slaan in duurzaam­heid: ‘We heten niet voor niets Groenhuy­sen’

11:15 ROOSENDAAL - Afval beter scheiden, minder voedsel verspillen en zorgen dat er minder medicijnen in het afvalwater terecht komen. Zorgstichting Groenhuysen wil nog meer werk maken van duurzaamheid. Niet dat Groenhuysen daar nu nog niets aan doet - alle gebouwen hebben al led-verlichting, er liggen zonnepanelen op de daken, er is een fietsenplan voor medewerkers - maar er is volgens voorzitter Marjolein de Jong nog ruimte voor verbetering: ,,We heten niet voor niets Groenhuysen.’’