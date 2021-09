Jongerenvoorman Waegemaekers positief over invoering polsbandje in Roosendaalse horeca

Het probleem dat wordt opgelost is de lange rij die voor elke horecazaak ontstaat als iedereen die naar binnen wil een ID en een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testresultaat moet laten zien. Vanaf vrijdag laat de caféganger de vereiste documenten één keer zien op het adres Markt 28 (de Kompaen) en hij of zij krijgt een polsbandje dat die avond als entreebewijs geldt in de horeca.



Met het probleem zelf bedoelt Waegemaekers de uitbraak van corona en de coronamaatregelen. Dat is een debat waarin hij zich nu liever niet mengt: ,,Die discussie loopt nog.” Wat moet worden opgemerkt is dat de Jongerenraad destijds zelf met het idee kwam om tijdens carnaval met 18+-polsbandjes te gaan werken. ,,Dat heeft toen goed gewerkt", weet Waegemaekers nog.