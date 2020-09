Jongerenraad: ‘Wat voor studentenstad wil Roosendaal nou eigenlijk zijn?’

Roosendaal nog net geen echte studenten­stad, maar de kansen liggen er

4 september ROOSENDAAL - Onderwijswethouder René van Ginderen is realistisch genoeg om te zien dat Roosendaal als studentenstad nooit een Leiden, Nijmegen of Tilburg gaat worden. Maar na een onderzoek onder de titel ‘Roosendaal, een stad voor talenten’ streeft hij er wel naar second best te worden.