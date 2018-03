Jongerenraad Roosendaal pleit voor meer aandacht studenten, wonen en... een coffeeshop

Dertig jaar zwembad Blankershove, lintjesregen voor de pioniers van het Gastelse bad

26 maart OUD GASTEL - Als het in Oud Gastel over zwembad Blankershove gaat, is het altijd in de wij-vorm. De vrijwilligers, die het bad al dertig jaar langer open houden dan was verwacht; ze treden zelden op de voorgrond. Maandagavond kwam daar verandering in. Burgemeester Jobke Vonk-Vedder stond plots in 't Veerhuis, onderbrak daar een vergadering van Gastels Belang en nam het bestuur mee naar de grote zaal.