Jongerenraad Roosendaal heeft nieuwe voorzitter

Rommens, voormalig secretaris, neemt de voorzittershamer over van Menno Nefs (20), die de afgelopen vier jaar voorzitter was. De jongerenraad werd in 2012 opgericht om belangen te behartigen van Roosendaalse jongeren tussen de 12 en 27 jaar.

Betonrot

Nefs treedt met een goed gevoel af. ,,Na vier jaar leek het me goed dat iemand anders het over zou nemen, zeker omdat we binnen de organisatie genoeg mensen hebben met de capaciteiten om het over te nemen. Er moet geen betonrot ontstaan omdat ik te lang blijf zitten, het is tijd voor een nieuw gezicht.''

Bruisend

Als hoogtepunt van zijn voorzitterschap noemt hij het verruimen van de openingstijden in de Roosendaalse horeca. Horeca, gemeente en de jongerenraad kwamen eind 2015 tot een akkoord waardoor de sluitingstijd naar 4 uur 's nachts kon. ,,We wilden het Roosendaalse uitgaansleven weer bruisend krijgen, en nu is het drukker dan ooit. Daar word ik nog steeds regelmatig op aangesproken''

Politiek

Nefs gaat niet stilzitten. Naast zijn voltijds studie blijft hij actief als bestuurder van Stichting Roosendaal-750 en Stichting Bevrijdingsfestival. Een toekomst in de politiek - waarvoor hij al een paar keer werd benaderd - sluit hij niet uit, maar is nog niet aan de orde. ,,Ik ben nog jong genoeg, dus wie weet. Ik blijf me graag inzetten voor jongeren in Roosendaal.'' Of hij nog een advies voor zijn opvolger heeft? ,,Blijf vooral de politiek wakker schudden!''

Verkiezingen

Wat dat betreft treedt Rommens op een spannend moment aan, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vindt het belangrijk dat Roosendaalse jongeren naar de stembus gaan op 21 maart. ,,Roosendaal is een stad van ons allemaal - jongeren en ouderen - dus het zou zonde zijn als het beleid maar door één groep bepaald wordt omdat die meer gaat stemmen.''

Bloggen

Verder wil Rommens dat de Jongerenraad zich duidelijker gaat profileren op onder meer sociale media en onder middelbare scholieren. ,,Daarnaast willen we onderwerpen niet meer alleen naar de gemeenteraad sturen als advies, maar ook onze leden de vrijheid geven om te bloggen. Zo willen we dat er meer dialoog ontstaat.''