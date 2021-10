Jongeren zetten zich in voor anderen: ‘Iets voor ouderen betekenen’

Menselijke resten aangetrof­fen: bouw huizen Bernardus­hof een half jaar vertraagd

20 oktober OUD GASTEL - In maart dit jaar zou de eerste schop in de grond gaan voor de nieuwe woonwijk Bernardushof in Oud Gastel. Door wat in bedekte termen ‘bodemverstoringen’ genoemd wordt, is een dik half jaar vertraging opgelopen.