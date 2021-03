Jongeren uit Roosendaal mogen weer buiten sporten in groepen: ‘Geweldig dat het weer kan’

Een stap voor een hap oftewel: genieten van al het lekkers wat zes Bosschen­hoofd­se restau­rants te bieden hebben

7 maart BOSSCHENHOOFD - Niet alleen de lekkerste wandeling van Halderberge, het was ook nog eens het meest aangename tijdverdrijf dit weekend. In Bosschenhoofd verdwenen de dagelijkse coronazorgen voor even naar de achtergrond met de smaakvolle wandeltocht Een stap voor een hap.