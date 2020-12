Jongeren over vuurwerkrellen in Roosendaal: ‘Dat vuurwerkverbod was geen goed besluit’

Elf biedingen: pastorie in Bosschen­hoofd is gewild én verkocht

4 december BOSSCHENHOOFD - Wellicht was het lonend geweest om de voormalige pastorie in Bosschenhoofd eerder in de verkoop te zetten. Twee maanden nadat de gemeente Halderberge het pand in de etalage zette, gaat het al van de hand.