Jongeren nemen kijkje in de Arboretum in Oudenbosch

De leerlingen mochten vrijdagmiddag onder andere uitproberen hoe een maaimachine werkt, kijken hoe boomtrimmers in bomen klimmen om dode takken weg te halen en ze mochten proberen grond te verplaatsen met een shovel.



Irit Broos (14) zat voor het eerst op een shovel, maar het ging haar aardig af. ,,Het was helemaal niet zo moeilijk. Of ik er later iets mee wil doen? Dat weet ik niet. Ik heb wel veel geleerd over verschillende banen vandaag", vertelt ze. Sanne Doggen (15) weet wel het een en ander van machines en wacht op haar beurt om er eentje te mogen bedienen. ,,Wat ik precies wil gaan doen na de middelbare school weet ik niet, maar iets met machines lijkt me wel leuk."