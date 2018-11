Jongeren met beperking pakken 3.000 Roosendaalse kerstpakketten in

Het idee ervoor ontstond een jaar geleden. Maandag kreeg voorzitter Cor Verbogt van de stichting Roosendaal 750 Jaar het eerste kerstpakket uitgereikt.

Looma is een inpakbedrijf waar ‘gewone’ jongeren werken met leeftijdsgenoten, die met een lichte beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. ,,Vorig jaar kreeg ik het idee om kerstpakketten in te pakken. Want dat is heel veel werk. En ik wist dat Roosendaal dit jaar 750 jaar zou bestaan. Een en een is twee”, zegt Robert Breedveld van Looma.

Vero en Lonka

Hij stelde het pakket zelf samen met Roosendaalse producten. Koffie en thee van Biggelaar, stoffer en blik van Vero, snoepjes van Red Band en Lonka, een voetbal van TBC. ,,Het viel tegen want ik kon kiezen uit wel honderd producten. Veel te veel.” Breedveld liet een kwartetspel maken, een memoryspel en een kleurboek. In dat kleurboek, kunstenaar Frank Roks maakte het, staat maar één echte Roosendaler; de vorige week overleden Jan Mol.

De kerstpakketten, die ook als relatiegeschenken over de toonbank gaan, zijn zonder winstoogmerk verkocht aan Roosendaalse particulieren en bedrijven. De hele voorraad is uitverkocht. ,,Normaal probeer ik wel enige winst te maken want als je geen winst maakt kun je niet investeren", zegt Breedveld. Naast Looma runt hij ook Kraftwell, een commerciële onderneming in verpakkingen.

Volledig scherm Cor Verbogt (links) krijgt het eerste kerstpakket van Robert Breedveld van Looma in Roosendaal. Medewerkers van Looma kijken toe. © Henk den Ridder

Belangstelling

In de loods van Looma aan de Borchwerf is maandag het eerste pakket overhandigd aan Cor Verbogt. ,,Het is een leuk pakket om te geven, maar nog veel leuker om te krijgen", zei Verbogt. ,,Ik denk dat iedere Roosendaler dit pakket wel zou willen hebben.”

Verbogt en Breedveld hadden niet durven hopen dat de belangstelling zo groot zou zijn in Roosendaal. ,,We hebben zo'n 18.000 gezinnen in Roosendaal. Het is ongelofelijk dat we dan 3.000 pakketten hebben kunnen verkopen", zei Breedveld. Hij zegt dat het schier onmogelijk is meer pakketten samen te stellen. Van alle ingrediënten heeft hij er exact drieduizend besteld. ,,Ik heb een marge van vier dozen", zei hij.

VVV

Er zijn vijfhonderd particulieren die het pakket hebben besteld. De rest gaat naar bedrijven die ze voor hun personeel of relaties hebben gekocht. De VVV heeft er 150 ingekocht, die nog wel te koop zijn.