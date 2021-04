Jongeren in Halderberge krijgen training om depressie te voorkomen

OUDENBOSCH - Jongeren in de gemeente Halderberge kunnen vanaf eind mei training krijgen om een depressie te voorkomen. Belangrijk, vindt de gemeente, zeker nu de coronacrisis op veel jongeren een zware wissel trekt. Halderberge steekt daarom zo’n 14.500 euro subsidie in het project, dat wordt uitgevoerd door GGD West-Brabant en GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Die subsidie is vooral nodig zodat de trainingen ook in de gemeente Halderberge plaats kunnen vinden, zegt wethouder Thomas Melisse. ,,Daar zitten de voornaamste kosten in, maar dat is een belangrijke investering. Het moet zo laagdrempelig mogelijk zijn.”

Middelbare scholen Markland College en Prinsentuin in Oudenbosch werken mee aan het project. De trainingen zullen in de schoolgebouwen plaatsvinden. Ook Halderbergse jongeren die niet op (deze) middelbare scholen zitten, of bijvoorbeeld via jongerenwerk in beeld komen, kunnen de training volgen.

Quote Ik ga ervan uit dat als zoiets in het hele land speelt, het bij ons ook speelt Thomas Melisse, wethouder

Hoeveel jongeren in Halderberge momenteel kampen met somberheidsklachten, is lastig in te schatten, weet Melisse. ,,Maar landelijk is er wel een sterk signaal dat de impact van de coronacrisis groot is. En ik ga ervan uit dat als zoiets in het hele land speelt, het bij ons ook speelt.”

Op tijd signaleren

Markland College startte in maart met een eigen GGZ-steunpunt om leerlingen met mentale problemen te helpen. Dit project sluit daarop aan. Onder meer leerkrachten moeten de jongeren op tijd signaleren, zegt Melisse. ,,Want zelf zullen ze waarschijnlijk niet snel in de rij gaan staan. Professionals moeten weten dat dit er is.”

Head Up! is erop gericht jongeren veerkracht aan te leren. In acht bijeenkomsten komen verschillende thema's aan bod, waaronder stress en voor jezelf op leren komen. De training wordt in groepjes van zes tot acht aangeboden. Ook de ouders van jongeren worden betrokken, maar de ouderbijeenkomsten zullen online plaatsvinden.

Aanmelden en/of meer informatie via Aafke Bakx (GGZ WNB): a.bakx@ggzwnb.nl of 06-12989502.