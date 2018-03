Jongeren enthousiast op Dag van Roosendaalse Democratie

ROOSENDAAL - Democratie, leeft dat eigenlijk een beetje onder jongeren? Die vraag lag ten grondslag aan de Dag van de Roosendaalse Democratie, die de gemeente Roosendaal woensdagmiddag met en voor jongeren organiseerde in De Kring. Als je het maar leuk brengt, lijken jongeren best geïnteresseerd in politieke onderwerpen, zo blijkt woensdagmiddag.

In De Kring konden 350 leerlingen van mavo 3 JTC en mbo 1 van Zoomvliet College en Kellebeek College onder meer deelnemen aan een pubquiz, een workshop debatteren en argumenteren en kijken naar de theatershow 'Praat politiek met me' van Signatuur Onbekend.

Kim Roepen (19) van het Zoomvliet College vindt het allemaal wel interessant. ,,Ik nam het nooit zo serieus, maar ik heb door deze dag toch meer beeld van de politieke partijen gekregen en meer inzicht in de democratie gekregen", vindt Vivian. In de foyer staan de politieke partijen met een stand.

De Christen Unie heeft een groot bord neergezet waarop jongeren kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. 'Veilig uitgaan' staat op een briefje en 'straks een betaalbare woning'. ,,Wonen is een onderwerp dat heel erg leeft bij jongeren", bevestigt Yvonne de Beer van de Roosendaalse Lijst. De Jongerenraad heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen alvast een stembus neergezet.

Klaver

Aan het eind van de dag komt Groen Links met 32 procent van de stemmen als overtuigende winnaar uit de bus. Dat tot grote blijdschap van Roosendaler Nick Klaver (18), de nummer 6 op de lijst van GroenLinks in Roosendaal (en inderdaad een achterneefje van Jesse).

,,Maar daarom heb ik niet voor GroenLinks gekozen. Ik ben heel lang zwevend geweest en heb me in alle partijen verdiept. Groen Links doet veel voor de jeugd en je mag als jongere bij die partij ook echt meedoen", vindt hij. Toen hij 16 was volgde hij al de cursus raadsoriëntatie. Nu wil hij raadslid worden. ,,Als ik in de raad kom, wil ik zeker ook voor de jongeren in Roosendaal opkomen", belooft hij.

Burgemeester

Burgemeester Jacques Niederer sluit de Dag van de Democratie af. Hij spoort de jongeren aan om gebruik te maken van hun stemrecht: ,,Er wordt ontzettend veel over jullie besloten. Het is belangrijk dat je meedenkt over de stad waar je wil wonen en werken. Bukken en oprapen, die kans!'' Daarna mogen de jongeren hem vragen stellen.

,,Hoe komt het dat Roosendaal de grootste drugsstad van Nederland is?", wil een jongen weten. Daar is Niederer fel in: ,,Roosendaal is zeker níet de grootste drugsstad van Nederland. Roosendaal is en blijft de gezelligste familiestad van Nederland. Hebben we een drugsissue? Jazeker, dat heeft Amsterdam ook. Maar Roosendaal is een prima stad."

Supergaaf

Job van den Elsen, leraar Maatschappijleer op het JTC, is enthousiast over de Dag van de Roosendaalse Democratie. ,,Ik zou het supergaaf vinden als het volgend jaar weer georganiseerd wordt. Ik heb er in de lessen van tevoren ook veel aandacht aan besteed. Wel erg jammer dat er geen leerlingen van het Norbertus-Gertrudis college waren."