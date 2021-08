Jongeren bouwen robots in Essen: ‘In één dag werken de robots al’

ESSEN - Steeds meer taken in de samenleving worden uitgevoerd door robots en kunstmatige intelligentie. Denk baan stofzuigers die zelfstandig de vloer schoonmaken of grasmaaiers die buiten zelf het gazon bijhouden. In Essen bouwden zes jongeren uit de regio hun eigen robot. ,,Ik ben er heel trots op en ik koop hem ook.’’

Het project in Essen is opgezet door Junior Argonauts. ,,Normaal hebben we in onze jongerenkampen ruimte voor zo’n twintig jongeren, maar we hadden dit keer maar zes aanmeldingen. Meestal zitten er ook kinderen uit Roosendaal bij, maar nu zijn het alleen Vlamingen’’, zegt Freya Lammertyn van de organisatie.

,,Eigenlijk zouden we in de grote Heuvelhal hiernaast zitten, maar daar was de wifi niet goed.’’ En dus nam de club de wijk naar het gemeentehuis van Essen, waar de jeugd drie dagen in een statige bestuurskamer kon knutselen.

Robotbouwen in één dag

De 12-jarige Jozef is een van de enthousiaste deelnemers. Geroutineerd laat hij zien wat zijn robotautootje allemaal kan en hoe hij dat op zijn laptop heeft geprogrammeerd. Abracadabra voor de verslaggever, maar de kinderen draaiden er hun hand niet voor om.

Begeleider Martien Christiaens (19): ,,De eerste dag wilden we de kinderen laten programmeren, maar daar wisten ze al het een en ander van af. Dus in één dag werkten de robots al. Robotica en telematica zijn heel populair, het is de toekomst. Deze kinderen waren dan ook erg leergierig en enthousiast.’’

Quote Wat ik het moeilijkst vond? Om hem te laten bewegen. En om alle commando’s van buiten te kennen Jozef

Jozef is reuze trots op zijn creatie: ,,Ja, ik koop hem ook om hem mee naar huis te nemen.’’ Daar moet hij wel vijftig euro voor neertellen, want de robots zijn niet goedkoop. ,,Wat ik het moeilijkst vond? Om hem te laten bewegen. En om alle commando’s van buiten te kennen.’’

Via een programma op de laptop zijn de functies van de robotauto aan te passen. Het uiterlijk is nog niet zo spannend, maar oppimpen kan altijd nog. Jozef: ,,Geen idee of ik dat ga doen.’’